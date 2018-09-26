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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
26.09.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

Hindistan'da telefonunu şarj etmek için kokpite girmeye çalışan yolcu uçaktan atıldı

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Hindistan'da telefonunu şarj etmek için kokpite girmeye çalışan yolcu uçaktan atıldı

Hindistan'da bir iç hat uçuşunda uçak havalanmak üzereyken telefonunu şarj etmek için kokpite girmeye çalışan yolcu uçaktan indirildi.

Hint medyasındaki bazı haberlerde sarhoş olduğu belirtilen yolcu, Mumbai-Kalküta seferini yapmak için havalanmaya hazırlanan IndiGo havayollarına ait uçağın kokpitine girmeye çalıştı.

IndiGo şirketinden yapılan açıklamada "Bir uçağımız yerde olduğu sırada söz dinlemeyen bir yolcu telefonunu şarj etmesi gerektiğini söyleyerek kokpite girmeye çalıştı. Yolcu uçaktan çıkartıldı ve güvenlik ihlali gerekçesiyle polise teslim edildi" denildi.

Polisin yolcuyu sorguladıktan sonra serbest bıraktığı belirtildi.

Pazartesi günü de, başkent Delhi'den Bihar eyaletinin başenti Patna'ya giden uçakta bir yolcu, uçak havadayken arka kapısını açmaya çalışmıştı. Bir başka yolcunun ihbarı üzerine kabin ekibi devreye girmiş ve Patna'da polise teslim edilmişti.

Hindistan'da düşen uçak bileti fiyatlarıyla iç hat uçuşlarında önemli bir büyüme kaydedildi. Bu yıl Ağustos ayına dek 91,3 milyon iç hat uçak bileti satıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik bir artış oldu.

Ancak havayolu şirketleri, özellikle ilk kez uçağa binenlerin büyük bir zorluk yaşattığını söylüyor. Air Asia India, zamanında gelmekten, uçaktaki tuvaletlerin nasıl kullanılacağına kadar uçak yolculuğunun temel gerekliliklerini gösteren bir video hazırlatacağını duyurdu.

UÇAKTA CİNSEL TACİZ

Hint kabin görevlileri de sosyal medya paylaşımlarında özellikle varlıklı yolcuların tavırlarından şikayet ediyor. Kabin görevlisi Sanchita Nanada "Her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar. Erkek bir yolcu sizi beğenirse zile basıp duruyor, bir bardak uzattığınızda önce elinize dokunmaya çalışıyorlar" dedi.

Kabin görevlilerine ve diğer yolculara cinsel taciz haberleri arttı. Ancak bu Hindistan'a has bir sorun değil, FBI Nisan geçen yılın nisan ayında ABD'de 63 uçakta cinsel taciz ihbarı aldıklarını duyurdu.

Jet Airways de geçtiğimiz aylarda, Mumbai'ye yapılan bir seferde erkek pilotun kadın yardımcı pilota tokat atması olayında iki pilotu beş yıllığına görevden aldığını duyurmuştu. Olayda kadın pilot öfkeyle kokpitten çıkmış ve erkek pilot uçağı otomatik pilotta bırakıp, kadın pilotu bulmak için kokpitten çıkmıştı.

Katar Havayolları'na ait bir uçak da, bir kadının uyuyan kocasının parmağını, parmak iziyle açılan telefonunu açmak için kullanması ve kocasının kendisini aldattığını gösteren kanıtlar bulmasının ardından, Hindistan'ın Chennai kentine acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Kadının kocasına saldırdığı ve kabin görevlilerinin kadını kontrol altına alamamasından sonra acil iniş yapıldığı açıklanmıştı.

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