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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
20.05.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Hindistan'da seçimlerin son aşaması tamamlandı

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Hindistan'da seçimlerin son aşaması tamamlandı

Hindistan'da 11 Nisan’da başlayan parlamento seçimlerinin 7. ve son aşaması için oy verme işlemi tamamlandı.

Hindistan Seçim Komisyonu, seçimin 7. ve son aşamasında, 8 eyalette yapılan seçimlerde yaklaşık 63 milyon seçmenin oy kullandığını bildirdi.

Kayıtlı 100 milyon seçmenin bulunduğu altıncı aşamada, seçime katılım oranının yüzde 62,87 olduğu belirtildi.

Seçimin 7. aşamasında 8 eyalette toplam 918 aday, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 543 sandalyesinden 59’unu belirlemek için yarıştı.

SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ BJP İKTİDARINI İŞARET EDİYOR

Seçimlerin tamamlanmasının ardından yayın yasağı kaldırılan sandık çıkış anketleri Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetinin ikinci dönemde iktidarda kalacağını gösteriyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, farklı kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptığı sandık çıkış anketlerinde BJP liderliğindeki 13 sağ partinin oluşturduğu Ulusal Demokratik İttifakın (NDA), Halk Meclisindeki 242 ila 365 sandalye kazanarak iktidara geleceğini gösteriyor.

Anketler, Hindistan Kongre Partisi (INC) liderliğindeki merkez sol partiler koalisyonu Birleşik İlerici İttifakın (UPA) ise 77 ila 164 sandalye kazanacağını tahmin ediyor.

Her iki ittifaka katılmayan, Samajwadi Partisi, Bahujan Samaj Partisi (BSP) ve Ulusal Halk Partisinin (UHP) ise toplamda 69 ila 125 sandalyeyle bağımsız bir blok oluşturacağı öngörülüyor.

Modi liderliğindeki BJP, 2014'te yapılan genel seçimlerde Halk Meclisindeki 543 sandalyeden 282'sini kazanarak iktidar olmuştu. En yakın rakibi INC 44 sandalyede kalmıştı.

DÜNYANIN EN UZUN SEÇİMİ

Hindistan'da dünyanın en uzun seçimi olan parlamento seçimleri 7 aşamada gerçekleştiriliyor ve seçimde yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen oy kullanıyor.

Seçimin 11 Nisan'daki ilk aşamasında Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 91'inin, 18 Nisan'daki ikinci aşamada 95'inin, 23 Nisan'daki üçüncü aşamada 117'sinin, 29 Nisan'daki dördüncü aşamada 72'sinin, 6 Mayıs'taki beşinci aşamada 51'inin ve 12 Mayıs'ta altıncı aşamada 59'unun belirlenmesi için oy kullanılmıştı.

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