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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
02.10.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Hindistan'da muson yağmurları bu yıl bin 600'den fazla can aldı

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Hindistan'da muson yağmurları bu yıl bin 600'den fazla can aldı

Hindistan'da hazirandan itibaren etkili olan muson yağmurlarında bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, hükümet verileri, ülkede bu yıl, son 25 yılın en şiddetli muson yağışlarının kaydedildiğini ve haziranda başlayan şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda, 29 Eylül itibarıyla ülke genelinde bin 673 kişinin öldüğünü ortaya koydu.

Veriler, genellikle haziran ve eylül arasında süren muson mevsiminde bu yıl 50 yıllık ortalamadan yüzde 10 daha fazla yağış düştüğünü gösterdi.
Muson yağışlarına bağlı 2019'da en fazla ölümün, 371 kişinin hayatını kaybettiği Maharaştra eyaletinde kaydedildiğini belirten yetkililer, ülke genelinde ölümlere en çok aşırı yağış ve seller nedeniyle çöken duvarların ve binaların yol açtığını ifade etti.

Diğer yandan, yetkililer, yağışlardan en çok etkilenen eyaletlerden Uttar Pradeş ve Bihar'da, cuma gününden bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazalarda ölenlerin sayısının 144'e yükseldiğini belirtti.

Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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