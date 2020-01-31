Hindistan'da kÄ±zÄ± için sahte doÄŸum günü partisi düzenleyip 23 çocuÄŸu rehin alan adam öldürüldü, eÅŸi linç edildi
Hindistan'Ä±n Uttar PradeÅŸ eyaletine baÄŸlÄ± bir kÃ¶yde, bir yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± iÃ§in dÃ¼zenlediÄŸi sahte doÄŸum gÃ¼nÃ¼ partisine giden 23 Ã§ocuÄŸu 10 saat boyunca rehin alan bir cinayet zanlÄ±sÄ±, polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polisle birlikte eve giren kÃ¶ylÃ¼lerin de adamÄ±n eÅŸini dÃ¶verek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildiriliyor.
Yerel medyada yer alan haberlere gÃ¶re, Farukabad bÃ¶lgesinde meydana gelen olayda, SubbaÅŸ Batham adlÄ± adamÄ±n, kÃ¶yde iÅŸlenen bir cinayette haksÄ±z yere suÃ§landÄ±ÄŸÄ± ve kendisini ihbar eden kÃ¶ylÃ¼lerden intikam almak iÃ§in bu eyleme giriÅŸtiÄŸi sÃ¶yleniyor.
Deepak Kumar Srivastava adlÄ± yerel gazeteci, BBC'ye Ã§ocuklarÄ± rehin alÄ±nan ailelerin tÃ¼m geceyi korku iÃ§inde geÃ§irdiklerini anlattÄ±.
Srivastava, "Polis saatlerce sÃ¼reyle, adamÄ± ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸaramayÄ±nca Ã¶zel birlikleri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±lar" dedi.
KARISINI VE KENDÄ° Ã‡OCUÄžUNU DA REHÄ°N ALDI
KarÄ±sÄ± ve kendi Ã§ocuÄŸunu da rehin alan Batham'Ä±n evinin kuÅŸatÄ±lmasÄ±ndan sonra Ã§evreye ateÅŸ aÃ§maya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, bunun Ã¼zerine polisin operasyon yapma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
Uttar PradeÅŸ eyaleti Polis MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Om PrakaÅŸ Singh, "Eve girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ã‡atÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Batham Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼" dedi. Singh Ã§atÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Batham'Ä±n eÅŸiyle birlikte iki polis memurunun da yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Daha sonra polisle birlikte eve giren kÃ¶ylÃ¼lerin kadÄ±nÄ± dÃ¶verek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kleri bildirildi.
Rehine krizi sÄ±rasÄ±nda Batham sadece altÄ± aylÄ±k bir bebeÄŸi serbest bÄ±raktÄ±. Batham yedi saat sonra Ã§ocuÄŸu balkondan komÅŸusuna uzattÄ±.
India Today gazetesi, iÅŸÃ§i olan Bahtam'Ä±n daha Ã¶nce yerel makamlara mektup gÃ¶ndererek evinde tuvalet olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yaÅŸlÄ± annesinin tuvaletini dÄ±ÅŸarÄ±da yapmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± ve konut yardÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸini yazdÄ±.
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