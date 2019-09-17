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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
17.09.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

Hindistan'da gaz çıkarma yarışması

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Hindistan'da gaz çıkarma yarışması

Hindistan'da müzisyen ve oyuncu olan Yatin Sangoi, 22 Eylül'de gaz çıkarma yarışması organize ediyor. Yarışmanın kazananını belirleyecek kriterler ise gazın şiddeti, uzunluğu ve sesin yüksekliği olarak belirlendi.

48 yaşındaki müzisyen ve oyuncu Yatin Sangoi, sosyal medya hesabında, Hindistanın Gucarat eyaletindeki Surat şehrinde gaz çıkarma yarışması düzenleyeceğini duyurdu.

FİLM İZLERKEN GAZ ÇIKARDIM

Basına konuşan Sangoi, Ailemle film izlerken gaz çıkardım. Kahkahalar sonrasında, ’bu bir gaz çıkarma yarışması olsaydı kesinlikle kazanırdın’ dediler. O an aklıma bu fikir geldi. Bu tarz yarışmalar Çinde, İngilterede ve ABDde yapılıyor, hatta dünya kupası etkinlikleri bile var. Ancak Hindistan'da bu tarz bir şey yok dedi.

SPONSOR GELİRSE ÖDÜL BİLE OLABİLİR

Yarışmanın kazananını belirleyecek kriterler her ne kadar belirlenmiş olsa da, para ödülü konusunda sponsor arayışları sürüyor. Yeterli sayıda sponsor gelirse, 5 bin ila 15 bin Hindistan rupisi (400 ila 1200 Türk lirası) arasında bir para ödülü belirlenecek.

Öte yandan, Sangoi, sosyal medya hesabından, yarışma için hazırlanan afişleri de paylaştı.

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