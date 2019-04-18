Hindistan'da fırtına çok sayıda can aldı
Hindistan'da etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve yıldırım isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi.
Ülke basınında yer alan haberde, Rajasthan, Madhya Pradeş, Gujarat, Bihar, Maharaştra ve Manipur eyaletlerinde şiddetli yağış, fırtına ve yıldırım isabet etmesi nedeniyle 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve ölü sayısının 65'e çıktığı belirtildi.
Ulusal Afet Yönetim Merkezi, şiddetli fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı halkı uyardı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, fırtınada hayatını kaybedenlerle ilgili büyük üzüntü duyduğunu dile getirmişti. Modi, durumun yakından takip edildiğini ifade etmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle