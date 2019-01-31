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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
31.01.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Hindistan'da domuz gribi salgını: 169 ölü

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Hindistan'da domuz gribi salgını: 169 ölü

Hindistan’da domuz gribi salgını yaşanıyor. Ülke çapında domuz gribinden 169 kişi öldü.

Hindistan'da hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin en büyük turistik merkezi Rajasthan'da domuz gribi salgınından bu yıl içerisinde 76, Yeni Delhi'de ise 11 kişinin öldüğü belirtildi.

Rajastan'daki kayıtlara göre, H1N1 virüsünün sebep olduğu ölümlerin üçte birinden fazlasının soğuk hava koşullarının hastalığı daha da kötüleştirmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Yetkililer ülkeyi ziyaret eden yabancı turistlerin domuz gribine yakalandığına dair herhangi bir raporun bulunmadığını söylerken, Rajastan gösterişli kaleleri ve yerleri ile birçok yabancı turisti ülkeye çekiyor.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü ise, Rajastan'da 8 bin 700'den fazla insanın H1N1 virüsü testinden geçtiğini ve bin 976 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Hindistan'da domuz gribi salgını: 169 ölü
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ÜLKE ÇAPINDA DOMUZ GRİBİNDEN 169 KİŞİ ÖLDÜ

Rajastan eyaletinde 76 ölümden 23'ünün domuz gribi salgınından en çok etkilenen Jodhpur bölgesinde gerçekleştiği kaydedildi. Eyalette kayıtlarda 705 domuz gribi vakası yer alırken, geçtiğimiz yılın Ocak ayında ise salgından 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) sözcüsü de yaptığı açıklamada, merkezden yetkili bir grubun dün Jodhpur bölgesine gittiğini ve 2 gün boyunca salgını araştırdığını kaydetti. NCDC verilerine göre ülkede 4 bin 571 H1N1 virüs vakası bulunurken, 27 Ocak tarihi itibariyle salgından toplam 169 kişi öldü.

Doktorlar, Rajastan'da salgının şiddetinin havanın normalden daha soğuk olmasına bağlıyor. Rajastan'ın başkenti Jaipur'daki Sawai Man Singh (SMS) Tıp Kolejinden Profesör Raman Sharma, “Domuz gribi mevsimsel hastalık olduğu için hava şartları virüsün artmasında önemli bir faktör” dedi.

Öte yandan başkent Yeni Delhi'de ise bu yıl 11 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti. 2018 yılında 205 kişide görülen vaka sayısının bu yılın ilk ayından itibaren en az 479 kişide görülmesi dikkat çekti.

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