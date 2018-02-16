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    Heykelin parmağını kopardı

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 16:32 | Son Güncelleme:

    ABD’nin Philadelphia kentindeki Franklin Enstitüsü’nde kiralık olarak sergilenen Toprak Askerler ya da Terrakotta Ordusu diye bilinen Çinli askerlerin heykellerinden birinin baş parmağı müzeye gelen bir ziyaretçi tarafından koparılarak götürüldü.

    FBI, güvenlik kameralarından bunu yapanın 24 yaşındaki Michael Rohana olduğunu tespit etti.

    FBI ajanları, Rohana’dan geri aldıkları kopuk parçayı müzeye geri götürdü. Parmağı koparılan heykelin değeri ise 4.5 milyon dolar (yaklaşık 17 milyon TL). 

    Etiketler: heykel , parmak , çinli asker
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