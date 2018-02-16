Heykelin parmağını kopardı

ABD’nin Philadelphia kentindeki Franklin Enstitüsü’nde kiralık olarak sergilenen Toprak Askerler ya da Terrakotta Ordusu diye bilinen Çinli askerlerin heykellerinden birinin baş parmağı müzeye gelen bir ziyaretçi tarafından koparılarak götürüldü.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.