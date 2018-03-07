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    Hem Trump'ı hem Putin'i yakabilirdi... ABD'den Rus eskorta kötü haber!

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 08:33 | Son Güncelleme:

    ABD’nin Belarus Büyükelçiliği, Tayland’da izinsiz seks eğitimi verdiği için tutuklanan, Rus bir oligarkla ilişkisi olduğunu ve ‘devlet sırrı’ vermesi karşılığında serbest bırakılmayı isteyen Belarus asıllı Anastasya Vaşukeviç’in ABD dışındayken sığınma hakkı alamayacağını bildirdi.

    Tayland'da izinsiz seks eğitimi verdiği için yakalanan Anastasya Vaşukeviç, Rusya ile ilgili ‘devlet sırrı' vermesi karşılığında serbest bırakılmayı istemişti. Vaşukeviç'in ayrıca ABD'de siyasi sığınma hakkı talep ettiği belirtilmişti.

    Konuyla ilgili açıklama yapan ABD'nin Belarus Büyükelçiliği, Vaşukeviç ve beraberinde yakalanan bir diğer ‘seks eğitmeni' Aleksandr Kirillov'un ABD dışındayken sığınma hakkı alamayacağını, ülke dışında en fazla mültecilik statüsü alabileceğini açıkladı.

    DEVLET SIRLARINA SAHİP OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

    Pattaya'da vizesi bitmesine rağmen ülkede kalan ve çalışma izni olmadan seks eğitimi vermesi nedeniyle Tayland polisi tarafından tutuklanan Belarus asıllı model Vaşukeviç, Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ile bağlantısı hakkında ve Rus oligarklarla ilgili gizli bilgilere sahip olduğunu iddia etmişti. Vaşukeviç, Trump'ın seçim kampanyasını yönetmesi için işe aldığı Paul Manafort'la 10 yıl önce çalıştığı iddia edilen Rus milyarder Oleg Deripaska ile bir ilişki yaşadığını söylemişti.

    Hem Trumpı hem Putini yakabilirdi... ABDden Rus eskorta kötü haber

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    ​Vaşukeviç ve 9 diğer Rus vatandaşı 25 Şubat'ta Pattaya'da çalışma izni olmadan seks eğitimi vermeleri nedeniyle tutuklanmıştı. 6 kişi serbest bırakılmış, Vaşukeviç'in yanı sıra Aleksandr Kirillov'un, vize süreleri bitmesine rağmen ülkede kalmaya devam etmeleri sebebiyle sınır dışı edilmesi ve kara listeye alınmasına karar verilmişti.

    Etiketler: RUSYA , ABD , eskort
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