Rusya'nın skandal eskortu hem Trump'ı hem Putin'i yakabilir

Anastasya Vaşukeviç haberlerine tüm dünya gibi Türkiye'deki okurlar da son dönemde aşina oldu.

Nastya Rybka takma adını kullanan ve kendisine "seks eğitmeni" diyen Vaşukeviç, geçen yıl Moskova'nın göbeğinde uluorta cinsel ilişkiye girmiş, bir hafta hapiste kalmıştı.

Bu yıl başında ise Vaşukeviç'in bu kez bir yatta çektiği görüntüler dünya medyasında haber oldu.

Vaşukeviç videoda Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı Rus oligark Oleg Deripaska ile birlikte samimi pozlar veriyordu (altta). Üstelik aynı yatta Başbakan Yardımcısı Sergei Prikhodko'nun da olduğu videoda görülüyordu.

Vaşukeviç'in, Rusya’da ‘seks gurusu’ olarak tanınan ve aslen Putin muhalifi bir işadamı olan Alex Lesley'nin yönlendirmesiyle, iktidar yanlısı oligark ve siyasetçileri baştan çıkarmayı amaçlayan bir "bal tuzağı" kurduğu iddia edildi.

Kadının 2016'da çektiği yat görüntülerini sosyal medya hesabında bulup gündeme taşıyan isim de muhalif siyasetçi Aleksey Navalniy idi.

BU KEZ TAYLAND'DA ORTAYA ÇIKTI

Anastasya Vaşukeviç bugün bir kez daha gündemde.

ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post'un haberine göre Vaşukeviç, Tayland'ın tatil cenneti Pattaya'da "seks eğitimi" kisvesi altında fuhuş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınıp hapishaneye konuldu.

Nezarette ve cezaevi yolunda Instagram paylaşımlarını sürdüren ve NBC kanalıyla bir röportaj yaptığını da belirten Vaşukeviç, Tayland'dan kurtarılması halinde itirafçı olup ABD'li gazeteci yetkililere kritik bilgiler verebileceğini iddia etti.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın bugünlerde en büyük sıkıntısı, zafer kazandığı seçimlere Rus istihbaratının ve Putin yanlısı trollerin organize bir kampanya ile etki ettiği iddiaları üzerine açılan soruşturma.

Vaşukeviç ile ilişkisi olduğu iddia edilen oligark Deripaska, aynı zamanda Trump'ın seçim kampanyasını yürüten Paul Manafort'un eski patronu.

'UZUN ZİNCİRDEKİ KAYIP HALKAYIM'

Vaşukeviç Instagram'da yaptığı son canlı yayında şu ifadeyi kullandı:

"Rusya ile ABD seçimleri konusundaki soruşturmada tek tanık ve kayıp halka benim. Deripaska, Prikhodko, Manaford ve Trump'dan oluşan uzun zincirdeki kayıp halka... ABD istihbarat servislerinden güvenliğime dair bir garanti almak karşılığında ve Tayland hapishanesinden kurtarılmak karşılığında Amerika'ya, Avrupa'ya veya bir başka ülkeye gerekli bilgiyi sağlamaya hazırım."

ABD'li ve Rus yetkililer ile iddialarda ismi geçen diğer kişilerden Vaşukeviç'in sözleriyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

ABD'de Trump muhalifleri, Trump'a bağlı isimlerin Ruslarla seçim kampanyası boyunca temas kurup sonuçlara etki ettiğini ve ulusal güvenliği riske attığını savunuyor.

Rusya'daki Putin muhalifleri ise oligarkların güçlü siyasetçileri rüşvete bağladığını, eskortların da bu düzenin bir parçası olduğunu iddia ediyor.