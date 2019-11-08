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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
08.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Havada grev var: 1300 uçuş iptal edildi

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Havada grev var: 1300 uçuş iptal edildi

Maaşlarının arttırılmasını talep eden Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın kabin görevlileri 48 saatlik greve başladı. 1300 uçuş iptal olurken grevden 180 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın kabin görevlilerinin iki gün sürecek grevi önceki gece yarısı başladı. 180 bin yolcunun etkilenmesi beklenen grev nedeniyle dün planlanan 3 bin uçuştan 700’ünün, bugün ise 600 uçuşun iptal edildiği duyuruldu. Grevden özellikle Frankfurt ve Münih gibi merkez havalimanlarının etkileneceği belirtilirken Frankfurt Havalimanı’nı işleten Fraport ‘kriz durumunda’ olduklarını ve grevden etkilenen yolcuları en kısa sürede haberdar etmeye çalıştıklarını açıkladı.

Havada grev var: 1300 uçuş iptal edildi

TREN BİLETİYLE DEĞİŞİM

Şirket, yolcuların grev günlerine isabet eden uçuşlarını isterlerse ücretsiz olarak başka bir tarihe erteleyebilecekleri, isterlerse de yurtiçi uçuş biletlerini tren biletiyle değiştirebileceklerini açıkladı. Lufthansa çarşamba günü Hessen Eyalet İş Mahkemesi’nde grevi durdurmak için açtığı davayı kaybetti ve temyiz talebi de reddedildi. Lufthansa’nın daha önce Frankfurt Federal İş Mahkemesi’ne grevi durdurmak için yaptığı acil başvuru da reddedilmişti. Alman kabin personeli sendikası UFO tarafından organize edilen grev 21 bin uçuş görevlisinin maaşlarının ve harcırahlarının yükseltilmesi ve imkânların iyileştirmesi talebiyle yapılıyor.

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