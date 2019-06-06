Hava kirliliğine saatte 800 kurban
DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin kirli hava yüzünden can verdiğini açıkladı.
Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yapan ve istatistiksel veriler paylaşan DSÖ, yeryüzünde yaşayan her 10 kişiden 9’unun kirli hava soluduğu uyarısında bulundu. Açıklanan verilere göre, hava kirliliği saat başı 800, dakikada 13 kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Bu rakam, her yıl tüberküloz, sıtma ve AIDS gibi hastalıkların tamamından ölenlerin 3 misli fazla.
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