Hamaney, Trump’ı palyaçoya benzetti

Hamaney, 8 Ocak’ta Ukrayna yolcu uçağının yanlışlıkla düşürülmesi üzerine başlayan protestolara ABD Başkanı Donald Trump’ın destek vermesine sert yanıt verdi. Hamaney konuşmasında, “Yalan söyleyen ve İran halkıyla birlikte olduklarını iddia eden bu Amerikalı palyaçolar, gerçek İran halkının kim olduğunu görmeliler” dedi.

Hamaney, 3 Ocak’ta ABD operasyonunda öldürülen Kudüs Gücü komutanı General Kasım Süleymani’yi överek, “İran için canını feda eden Süleymani’ydi” diyerek uçağın düşürülmesinin bunu gölgelememesi gerektiğini belirtti. Ukrayna yolcu uçağının Amerikan seyir füzesi sanılarak düşürülmesi ile ilgili Hamaney, bu konunun takip edilmesini ve tekrarlanmaması için tedbir alınmasını istedi. Hamaney, 2012’deki cuma hutbesini İran İslam Devrimi’nin 33’üncü yıldönümü için okumuştu.

İRAN MİSİLLEMESİNDE 11 ABD ASKERİ BEYİN SARSINTISI GEÇİRMİŞ

ABD’nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak’taki Ayn el-Esad Üssü’ne 8 Ocak gecesi düzenlediği füze saldırısında, beyin sarsıntısı belirtileri gösteren 8 askerin Almanya ve 3 askerin de Kuveyt’teki askeri sağlık merkezlerine sevk edildiğini açıkladı. CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, “Tedbir amaçlı olarak saldırıdan sonraki günlerde bazı askerler kontrol için Ayn el-Esad üssünden Almanya’daki Landstuhl Bölge Sağlık Merkezi’ne, bazıları ise Kuveyt’teki Kamp Arifjan tesislerine nakledildi” dedi.