Hamaney Suudi Arabistan ve BAE’yi suçladı
İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ahvaz kentinde askeri geçit törenine yönelik terör saldırısını düzenleyen kişilerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından finanse edildiğini iddia etti.
ABD’nin saldırganları desteklediğini öne süren Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin saldırıların arkadasındakileri çok sert bir şekilde cezalandıracağını belirtti. İran’ın Arap yoğunluklu Ahvaz kentinde haftasonu gerçekleşen silahlı saldırıda 25 kişinin hayatını kaybetmesinin hemen ardından Tahran yönetimi, ABD ile İsrail’i ve onların ‘bölgesel işbirlikçisi’ olarak nitelendirdiği Körfez ülkelerini suçlamıştı. Öte yandan, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, İran-Irak savaşının yıldönümü dolayısıyla düzenlenen töreni hedef alan saldırıda güvenlik zafiyeti olduğunu söyledi.
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