Hafter'in sürpriz Yunanistan ziyaretinin nedeni belli oldu

Dendias, Hafter’i Dışişleri Bakanlığı’nın önünde karşıladı. Görüşmeden sonra basına bilgi veren Bakan Dendias, “Libya’daki durumla, Berlin’deki süreçle ve ertesi gün bölgede hakim olan durumla ilgili uzun ve ilginç bir konuşma gerçekleştirdik.” Dedi. Hafter’e ‘Başkomutan’ diye hitap eden Dendias ‘Berlin sürecine yapıcı bir mantıkla katılmaya, Libya’nın güvenliği için ateşkesi sağlamaya ve Türkiye’yle imzalanan yasadışı memorandumların geçersizliğini kabul etmeye teşvik ettik.” diye devam etti ve ‘bütün bu unsurlarda mutabık kaldıklarını’ söyledi.

‘TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI İPTAL EDİLSİN’

Avrupa’ya da mesaj gönderen Dendias ‘Bu konuda Avrupa Birliği'nin tezi net ve açık olmalıdır, Avrupa Birliği, Avrupa'nın bir üyesi olan ülkemizin haklarını yok sayan Türkiye ile Libya Anlaşmasının İptal edilmesini mutlaka Berlin'de masaya getirmek zorundadır. bunu Avrupalı dostlarımızdan ve Almanya'dan özellikle bekliyoruz.’ Dedi. Hafter, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile de görüşecek.

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