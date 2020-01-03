Hafter geri püskürtüldü

UMH’nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter’e bağlı güçlerin, Trablus’un güneyindeki Salahaddin bölgesinde havadan ve karadan saldırı düzenlediğini belirtti. Mecei, UMH birliklerinin saldırıyı püskürterek, et-Takbali kampının kontrol altına alındığını ve Hafter milislerinin ağır kayıplar verdiğini kaydetti. Hafter güçlerinin Trablus’a yönelik roket saldırısında ise bir kadın hayatını kaybetti. Halka olası yeni saldırı veya patlamamış mühimmat ihtimaline karşı roketlerin düştüğü alanlardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermiş, uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı. Hafter, son olarak 12 Aralık’ta Trablus’a yönelik “Belirleyici Savaş” adıyla yeni bir saldırı başlatmıştı.