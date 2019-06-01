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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ali VARLI / BERLİN
01.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Güvenli bölge için çalışıyoruz'

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
‘Güvenli bölge için çalışıyoruz'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, göreve geldiğinden bu yana ilk kez ziyaret ettiği Almanya’da Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Pompeo, Maas ile görüşmesi sonrası ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabasının sürdüğünü belirtti.

Nisan 2018’de göreve geldiğinden beri 40 ülkeyi ziyaret etmesine rağmen Almanya’ya ilk kez giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, başkent Berlin’de Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen güvenli bölgeye ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Pompeo “(Menbiç’te Türk ve ABD askerlerinin ortak devriyesi) Buna ek olarak bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Buna ister tampon bölge deyin ister başka bir şey olarak adlandırın. Suriye’de güvenlik bölgesi oluşturarak Türkiye’ye yönelik terör saldırısı riskini önleme çabamız sürüyor. Bu konuda çalışıyoruz” dedi. ABD’li bakan, Türkiye ile terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG arasındaki olası gerginlikleri önleme hedefinde olduklarını ifade etti. Pompeo, ABD’nin Suriye’de siyasi çözüm için Birleşmiş Milletler’in çabalarını desteklemeye ve şiddet riskini azaltma çabalarına devam edeceğini vurgulayarak, “Fırat Nehri’nin batısındaki Menbiç’te Türklerle beraber çıkardığımız işi gördünüz” dedi. Pompeo, Almanya’nın Ürdün’de konuşlanan Tornado keşif uçaklarının görev süresinin uzatılması konusunda ise iki ülkenin savunma bakanlarının ortak çalışması gerektiğini söyledi.

TOPU MECLİSE ATTI

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise ABD’nin, Suriye’de birliklerini bulundurmasını desteklediklerini ve bu birliklerin orada kalmasından memnun olduklarını söyledi. Maas, Tornado keşif uçaklarının görev süresinin uzatılması sorumluluğunun Federal Meclis’te olduğunu belirterek bu konuda rengini belli etmedi. DEAŞ terör örgütüne karşı savaşan koalisyon güçlerine istihbarat bilgisi toplayan Alman Tornado keşif uçaklarının Ürdün’deki görev süresi 31 Ekim’de sona eriyor. Federal Hükümetin büyük ortağı Birlik Partileri (CDU/CSU) Tornado keşif uçaklarının süresinin uzatılmasına sıcak bakarken, hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi milletvekillerinin büyük bölümü karşı çıkıyor.

‘HEDEF AYNI YOL FARKLI’

Maas-Pompeo görüşmesinde bir diğer gündem maddesi de İran’dı. Pompeo, İran’ın terörle mücadele konusunda imzalanan uluslararası anlaşmalarda yer alan mali şartlara uymadığını söyledi. Pompeo, İran’a uygulanan yaptırımları bir kez daha savunurken, diğer ülkeleri de bu yaptırımlara uymaya çağırdı. Alman Bakan Maas ise ABD ile hedeflerinin aynı olduğunu belirtirken, çözüm yollarının farklı olduğunu söyledi. Maas, “Bizim ortak hedefimiz İran’ın nükleer silah yapmasını önlemek. Ama bu konuda farklı yol izlediğimiz sır değil” dedi. Pompeo, daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Merkel, Federal Başbakanlık Binasında kabul ettiği Pompeo ile 45 dakika görüştü. Görüşmeden önce kısa açıklama yapan Merkel “ABD bizim yakın ortağımız ve böyle kalacak. Almanya ABD’nin önemli müttefikidir. Dünyanın başı dertte” dedi. Alman basını, Rus doğalgazı ve Çinli teknoloji firması Huawei konusundaki görüş ayrılıklarının devam ettiğini yazdı.

İSİM VERMEDEN TRUMP’I ELEŞTİRDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Berlin’e dönmeden önce ABD’nin en saygın üniversitelerinden Harvard’da fahri doktora unvanı alırken yaptığı konuşmada, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını eleştirdi. Merkel, “Her zamankinden daha çok, tek taraflı değil, çok taraflı düşünmek ve hareket etmek zorundayız. Korumacılık ve ticari çatışmalar serbest dünya ticaretini ve dolayısıyla refahımızın temellerini tehlikeye sokar. Şu anki politikalarımız, şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla bir biçimde uluslararası bir perspektifle oluşturulmalı. Ancak bu şekilde krizler önlenebilir. Ulusal yerine küresel olunmalı. Münferit hareket etmek yerine açık görüşlü bir dünya vizyonuna sahip olunmalı. Cehalet duvarını yıkalım” dedi. Almanca konuşma yapan Merkel’in sözleri İngilizce’ye tercüme edilince Alman Başbakanı’nı dinleyenler uzun süre alkışladı.

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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