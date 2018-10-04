Gözüne golf topu patladı
Fransa’nın başkenti Paris yakınlarında hafta sonunda düzenlenen dünyanın en saygın golf turnuvalarından Ryder Cup’ta izleyiciler arasında bulunan Fransız Corine Remande (49), ABD’li şampiyon golfçü Brooks Koepka’nın isabetsiz vuruşuyla bir gözünü kaybetti.
Gözüne gelen golf topunun kadının göz çukuru kemiğini kırıp gözyuvarını ‘patlattığı’ açıklandı. Remande, 300 metre uzaktan vurulan top seyircilere yönelirken uyarı yapılmadığı için dava açmayı planladığını söyledi.
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