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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
İHA
23.12.2018 - 21:32, Son Güncelleme:

Görüntüler servis edildi! 7 park alanı ve 5 pist...

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Görüntüler servis edildi! 7 park alanı ve 5 pist...

Geçtiğimiz aylarda inşasının tamamlandığı ve test uçuşlarının gerçekleştiği duyurulan Rusya’nın Kırım’a yeni inşa ettiği askeri havaalanı faaliyete başladı.

Ukrayna’da yaşanan iç savaşın ardından Rusya’nın işgal ettiği Kırım’daki Rus askeri varlığı artmaya devam ediyor. 2 yıl önce Kırım’ın Sivastapol şehrine bağlı Belbek bölgesinde inşa edilen askeri havaalanında geçtiğimiz aylarda inşa işlemleri tamamlanmış ve test uçuşlarına geçilmişti. Havaalanında yapılan test uçuşlarının tamamlanmasının ardından, Belbek Askeri Havaalanı aktif olarak kullanmaya başladı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada havaalanından yapılan uçuşların görüntüleri basına servis edildi.

Görüntüler servis edildi 7 park alanı ve 5 pist...

KIRIM, RUSYA'NIN YENİ ASKERİ BÖLGESİ

Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada piste ilk olarak Su-30m2 tipi çift motorlu savaş uçağının indiği bildirildi. 7 park alanı ve 5 pisti bulunan havaalanında pist uzunluklarının 3 bin 540 metre olduğu açıklandı. Korgeneral Viktor Sevostyanov, Güney Askeri Bölgesinden bazı uçakların Kırım’da yeni yapılan havaalanına konuşlandırıldığını açıkladı. Havaalanında sıklıkla Rus yapımı IL-96 ve A319 tipi uçakların görev yapacağı öğrenildi.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu (23.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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