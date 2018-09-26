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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.09.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

Girne’de yüksek lisanslı market soygunu

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Girne’de yüksek lisanslı market soygunu

KKTC’nin Girne kentinde önceki gün gündüz saatlerinde film sahneleri aratmayacak maskeli market soygunu gerçekleştirildi. Marketin birikmiş hasılatını bankaya götüren otomobilin önünü kesen 3 soyguncu 220 bin lira ile kayıplara karıştı. Kısa sürede yakalanan 3 zanlıdan Sevgi Ünver, “Ben Yüksek lisans öğrencisiyim”, Ahmet Sarıkılıç ise, “İşadamıyım, zenginim” diye kendilerini savundu ancak kamera kayıtları ve deliller tam aksini ortaya koyuyor.

Girne merkezdeki Bektaş market soygunu gündüz saatlerinde 10.45 sıralarında meydana geldi. Market çalışanı Ali Güngörmüş birikmiş hasılatı bankaya götürürken arkasından gelen JA 177 plakalı otomobil önünü kesti. Pencereleri çamurla sıvanmış otomobilden çıkan maskeli 3 kişi, çekiçle Ali Görgörmüş’ün oturduğu direksiyon koltuğunun camını kırdı, ardından önce belindeki silahı gösterdi ve devamında çekiçle market çalışanın başına defalarca vurarak bayılttı.

Yoldan geçen diğer araçlar ve yayaların şaşkın bakışları altında içinde yaklaşık 220 bin lira bulunan çantayı alan soyguncular kayıplara karıştı. Yaralı market çalışanı hastaneye kaldırılırken polis, hızla soyguncuların peşine düştü.

KAMERA KAYITLARI ELE VERDİ

Kamera kayıtlarını takip eden polis, soyguncuların kullandığı otomobili bir mezarlık kenarında terk edilmiş buldu. Yine bölgedeki kamera kayıtlarından soyguncuların bir başka kiralık araçla mezarlıktan ayrıldığını tespit etti. Soyguncuların kullandığı otomobil bir ay önce Serkan Bilir tarafından satın alınmıştı.

BİR KİŞİ PARALARLA TÜRKİYE'YE KAÇTI

Soyguncuların araç değiştirdikten sonra kullandığı kiralık araç ise dün Ercan Havalimanı'na kameralarına yakalandı. İçinde Ahmet Sarıkılıç ve Sevgi Ünver bulunuyordu ve araçta kimliği tespit edilen 33 yaşındaki (O.K), paralarla birlikte Türkiye’ye gönderdiler.

Kısa sürede yakalanan Ahmet Sarıkılıç, Sevgi Ünver ve Serkan Bilir, mahkemeye çıkartıldı. Polis, Ercan Havalimanı'ndan kaçan 4’üncü soyguncunun yakalanması için Türk emniyetinden destek istendiğini belirtti.

Mahkemede söz alan Ahmet Sarıkılıç, “Ben işadamıyım, çok zenginim param var, ben soygun yapmadım” derken, Sevgi Ünver, “Ben de yüksek lisans öğrencisiyim. Ahmet Sarıkılıç’la otelde tanıştım, yanına çağırdığım için gittim” diye kendisini savundu, ancak Ercan Havalimanı'nda soygunda kullanılan kiralık araç içinde görülmelerine açıklık getiremedi. Mahkeme 3 zanlıyı bir sonraki duruşmalarına kadar poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (26.09.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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