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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
18.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Girne’de rezidans vurgunu

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Girne’de rezidans vurgunu

Emlak patlamasının yaşandığı KKTC’nin turizm başkenti Girne’de önemli kısmı Türkiye’deki yatırımcılara satılmış onlarca rezidans ve lüks işyerinin, inşaatı yapan şirket tarafından sahte vekaletnamelerle ikinci kez satıldığı ortaya çıktı.

‘Magic’ markasıyla inşaatlar yapan ünlü inşaatçı Mehmet Eminoğlu ve sahte vekaletnameleri onaylayan noter memuru Serdar Özbekoğlu tutuklanırken, mülk devirlerini gerçekleştiren iki tapu memuru da tutuksuz yargılanıyor. Polis, zanlıların banka hesapları ile Girne tapu dairesinde vekaletlerle el değiştiren yüzden fazla mülkü incelemeye aldı. Rezidans skandalı, geçen ay Gizem Aksun adlı bir avukatın, kendisine ait 2 dairenin Mehmet Eminoğlu tarafından sahte vekaletnameyle kendi şirketi üzerine geçirdiğini ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Polis, Magic Grup adı altında onlarca inşaat projesine imza atan ve Girne’nin merkezinde cok sayıda rezidans ve lüks işyeri satan Mehmet Eminoğlu ile sahte vekaletnameleri onaylayan noter (tastik memuru) Serdar Özbekoğlu’nu tutukladı.

30 YENİ SAHTE VEKÂLET

Bir aydır devam eden soruşturma, yeni sahte vekâletnameler ve 14 mağdurun daha ortaya çıkmasıyla genişledi. Mehmet Eminoğlu’nun, inşaatını kendisinin yaptığı 19 rezidans ve 8 lüks daireyi, sattığı kişilerden habersiz, yine sahte vekalet yöntemiyle kendi şirketi üzerine geçirdiği, 2 sahte vekaletnameyle de başkalarına ait nakit parayı transfer ettiği belirlendi. Mehmet Eminoğlu’nun bilgisayarında, rezidans sattığı müşterileri adına hazırlanmış 30 yeni sahte vekâletname bulundu. Mülk devirlerinin yapıldığı Girne tapu dairesinde de soruşturma başlatan polis, skandalla ilgili 2 tapu memuru ve bir mimarı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan tapu memurları tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YÜZLERCE SATIŞ İNCELENİYOR

KKTC emniyeti, tapu dairesinde Mehmet Eminoğlu’nun şirketlerine ait vekaletlerle el değiştiren yüzden fazla mülkü ve vekâletnameleri inceleme altına aldı.
Emlak skandalı, Girne’den mülk satın alanların paniğe kapılmasına neden oldu. Sözleşmeyle inşaat halindeyken mülk satın alan yüzlerce kişi, mülklerinin kendi üzerlerine kayıtlı olup olmadığını doğrulamak amacıyla Girne tapu dairesine akın etti.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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