Gerçek en yaşlı Japon
Japon bilim insanları, Hokkaido Adası’nda 1998 yılında ortaya çıkarılan ve MÖ 14 bin ile 300 yılları arasını kapsayan Jōmon döneminden kalma bir kadına ait kalıntılarından alınan 3 bin 800 yıllık DNA örneklerini inceledi.
Araştırmalarda, günümüz Japonlarının aksine kıvırcık saçları ve yüzünde çilleri olduğu tespit edilen kadının yağ oranı yüksek bir beslenme düzeni olduğu belirlendi. Anthropological Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, günümüz doğu Asyalılarının aksine, yaşlı kadının kulak kiri de ıslak yapıya sahip.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle