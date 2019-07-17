Game of Thrones Emmy’de 32 dalda aday
Game of Thrones (GOT) dizisinin çok tartışılan sekizinci ve son sezonu bu yılki Emmy ödüllerine 32 dalda aday gösterilerek rekora imza attı.
Dizinin başrolleri Kit Harington En İyi Erkek Oyuncu, Emilia Clarke da En İyi Kadın Oyuncu dallarında aday oldu. Ayrıca ilk kez aynı yapımdan dört kadın oyuncu (Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams) En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinden aday gösterildi.
Yayınlanmaya başladığı 2011’den bugüne 47 Emmy ödülü kazanan dizi, bu yılkiler dahil 161 kez bu ödüllere aday gösterildi.
71. Emmy Ödülleri 22 Eylül’de sahiplerini bulacak.
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