Gabriel gidiyor Mass geliyor
ALMANYA’da bugün Angela Merkel’in CDU’su ile SPD’nin kurduğu büyük koalisyonun kabinesinin açıklanması bekleniyor.
Almanya’nın en çok sevilen politikacılarından olan SPD’nin eski lideri Sigmar Gabriel’in Dışişleri Bakanlığı koltuğunu koruyamadığı anlaşıldı. Bakan Gabriel, SPD yönetiminin kendisini arayarak yeni hükümette yer almayacağını bildirdiğini açıkladı. Gabriel, Türkiye ile sorunların aşılması için çalışırken mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yakın arkadaş olmuştu. Alman Spiegelonline haber sitesine göre Gabriel’in yerine 51 yaşındaki SPD’li Heiko Mass’ın gelmesi bekleniyor. Son kabinede Adalet Bakanı olan Heiko Mass, dış politika konusunda deneyimsiz bir isim olarak dikkat çekiyor.
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