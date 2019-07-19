Fransız ordusu kaykayla uçacak
Ünlü girişimci Franky Zapata’nın Fransa’da Bastille Günü’nde elinde tüfekle Flyboard üzerinde yaptığı gösteri dünya çapında yankı uyandırdı. Uçan kaykayın yakın gelecekte Fransız ordusu tarafından kullanılması bekleniyor.
Fransa’da 14 Temmuz’da kutlanan Bastille Günü’nde Franky Zapata’nın uçan kaykayı üzerinde elinde tüfekle yaptığı gösteri büyük alkış aldı. Protokolde Macron, Merkel ve birçok Avrupalı siyasetçiyi de selamlayan Zapata, beş jet motoruyla 2 bin metre yüksekliğe ve 200 kilometre hıza ulaşan uçan kaykay ‘Flyboard’ı CNN International’a anlattı. Uçmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Zapata, “Bu, kuş olmak gibi ama yine de çok zor. Rüzgâra karşı ayaklarımla mücadele etmek zorundayım, bu da çok acı verici. Göründüğü kadar huzur dolu değil” dedi. Aynı zamanda eski bir jet-ski şampiyonu olan 40 yaşındaki girişimci, Fransız ordusuna büyük katkı sağladığı gerekçesiyle 1.3 milyon Euro (8.3 milyon TL) para ödülüne layık görülmüştü. Zapata’nın gösteriye elinde tüfekle çıkması, uçan kaykayın ordu tarafından gelecekte kullanılacağı şeklinde yorumlanıyor.
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