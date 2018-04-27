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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.04.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

Fransız askerleri YPG/PKK'yla iş birliğini artırdı

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Fransız askerleri YPG/PKK'yla iş birliğini artırdı

Fransız ordusu, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlarda hareketliliğini ve örgütle temaslarını artırdı.

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşları, 29 Mart'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te görüşmüştü. Fransız basını, teröristlerin ifadelerinden yola çıkarak, Macron yönetiminin örgüte destek vadederek Menbiç'e asker göndereceğini yazmıştı. Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama da "Fransa ve uluslararası toplumun SDG ile Türkiye arasında diyalog kurulmasına aracı olabileceği" belirtilmişti.

AA muhabirinin görüştüğü yerel kaynaklara göre, Fransız özel birlikleri, dün gece YPG/PKK işgalindeki Rümeylan ilçesinde yer alan ABD üssüne ulaştı. Burada kalıp kalmadıkları ise bilinmiyor.

Kaynaklar, son dönemde Fransız askeri unsularının Irak'tan Suriye'ye sık sık giriş çıkış yaptığını bildiriyor.  Fransız askerleri, zırhlı araçlarıyla ABD askerleri ve YPG/PKK teröristleri eşliğinde Menbiç içinde, Rakka ve Deyrizor'da devriye geziyor. Fransızlar, YPG/PKK'nın konuşlu olduğu noktaları da sık sık ziyaret ediyor.
Son dönemde örgüt elebaşları ile Menbiç'te iki toplantı yaptığı öğrenilen Fransız askerleri, örgüte silah ve ekipman sevk ediyor.

FRANSIZ ORDUSU, YPG/PKK İŞGALİNDEKİ BÖLGEDE 5 ASKERİ ÜSTE KONUŞLU

Fransız ordusu, Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede 5 askeri üste varlık gösteriyor.

Fransız Özel Kuvvetlerine mensup 70'den fazla asker DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon gücü adı altında Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'ın (Kobani) güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, Sırrin ilçesi, Ayn İsa beldesi ve Harab Işk köyündeki Fransız Lafarge çimento fabrikasında üslü.  Fransız kuvvetler, saha operasyonlarında YPG/PKK ile çalışıyor.

ABD ordusu, Harab Işk'da askeri hava üssü inşa ederken, yakınındaki çimento fabrikasını da alanına katmıştı. Üs, koalisyon adı altında faaliyet gösteren ABD askerlerinin kontrolünde. Üssün bir kısmında da Fransız askerleri barınıyor.  Fransa'nın Rakka'da da 30'dan fazla askeri YPG/PKK'yla faaliyet gösteriyor.

Terör örgütüyle iş birliği yapan Fransa Özel Kuvvetlerinin sahada 2 yıldır bulunan personeli dışında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1. Deniz Piyade Paraşütçü Piyade Alayı (1er RPIMa) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Paraşüt Komando (CPA 10) birlikleri mevcut.
Bu kuvvetler kayıtlarda Irak'ta konuşlu görünse de sık sık Simelka sınır kapısı üzerinden Suriye'nin kuzeyine giriyor.

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