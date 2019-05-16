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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.05.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Fransa'nın Güney Kıbrıs'ta deniz üssü konusunda anlaştığı iddia edildi

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Fransa'nın Güney Kıbrıs'ta deniz üssü konusunda anlaştığı iddia edildi

Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa'nın Ada'daki bir deniz üssünün kullanımına yönelik anlaştığı iddia edildi.

Rum Politis gazetesinin haberine göre, anlaşma, Paris'te bir araya gelen Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve Rum mevkidaşı Savvas Angelidis arasında imzalandı.     

Haberde, Rum kesimindeki Mari bölgesinde bulunan Evangelos Florakis deniz üssünün daha büyük savaş gemilerine ev sahipliği yapması amacıyla devam eden genişletme çalışmalarının iki ülke tarafından finanse edileceği ve bunun ardından Fransız savaş gemilerinin deniz üssünü kullanabileceği belirtildi.     

Görüşme sonrasında yapılan resmi açıklamada, iki tarafın Rum kesiminin askeri ve donanma gücünü artırmak amacıyla iş birliği yapacağı ifade edildi.     

İş birliğinin Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in arasındaki görüş birliğinin sonucu olduğuna dikkat çekilen haberde, iki tarafın da Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz arama faaliyetlerini kınadıkları anımsatıldı.     

Haberde ayrıca Rum tarafının Fransa'dan bir açık deniz gemisi almayı planladığı da ileri sürüldü.     

Türkiye'den Kıbrıs açıklarında sondaj     

Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile Kıbrıs Adası yakınlarında hidrokarbon arama çalışmalarına başlamıştı.     

İlk olarak Yazılı Seyir Uyarı Sistemi (Navtex) ile Fatih'in Ada'nın batısında çalışmalara başlayacağı 3 Mayıs'ta ilan edildi. 3 Eylül'e kadar bölgede kalacağı duyurulan Fatih, Kıbrıs Adası'nın yaklaşık 60 kilometre batısındaki noktada çalışmalarına başladı.     

Navtex sistemine göre, Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin de adanın güneyinde Mısır deniz sahasına yakın bir bölgede 31 Temmuz'a kadar çalışacağı açıklandı.     

Fatih'in sondaj çalışmalarına başladığı bölgenin Rum kesiminin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesinde kaldığı iddia ediliyor ancak bu nokta Türkiye'nin deniz yetki sahaları içinde bulunuyor ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da bu sahalarda çalışmalarını yürütüyor.     

Rum yönetimini, Ada çevresinde tek taraflı olarak ilan ettiği 13 parseli uluslararası şirketlere ihale ederek lisanslandırıyor.      

Fransa; Avrupa Birliği (AB), ABD, Rusya, Mısır ile sondaj faaliyetlerini durdurması için Türkiye'ye çağrıda bulunan ülkeler arasında bulunuyor. Rum kesiminin ilan ettiği parsellerde Fransız TOTAL şirketi de arama faaliyetlerinde bulunuyor.      

Dışişleri Bakanlığı ise art arda yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin sondaj ve sismik gemilerinin, kendi kıta sahanlığında olduğunu sondaj faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceğini belirtmişti.     

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