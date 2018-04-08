Fransa'dan BMGK'ya acil toplantı çağrısı
Fransa, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde 78 kişinin ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toptantıya çağırdı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada Doğu Guta'yı kuşatma altında tutan ve bombardımanı sürdüren Suriye rejimini kınadı.
Le Drian Duma'daki kimyasal silah saldırısından son derece endişe duyduğunu belirterek, Doğu Guta'daki durumun görüşülmesi için BMGK'den acil toplanmasını talep etti.
Açıklamada, toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.
Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere dün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.
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