Fransa’da terör: 3 ölü
Fransa’nın güneyinde yer alan Aude bölgesine bağlı Trebes kasabasında, dün terör örgütü DEAŞ bağlantılı bir kişi, süpermarkette bir grup kişiyi rehin aldı. DEAŞ bağlantılı 26 yaşındaki Fas asıllı saldırgan üç kişiyi öldürdü. Fail, polis tarafından vurularak öldürüldü.
ÜLKENİN güneyindeki Trebes kasabasında dün silahlı bir saldırgan, bir süpermarketteki kişileri rehin aldı. Üç kişiyi öldüren Fas asıllı terörist, polisin gerçekleştirdiği operasyonda öldürüldü. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, teröristin adını Redouane Lakdim olarak açıkladı. 26 yaşındaki Lakdim’in, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısının daha önceden bilindiği ifade edildi. Bakan Collom, “Takip ediyorduk ancak radikalleştiğini bilmiyorduk. Aniden harekete geçti” şeklinde konuştu.
ÖNCE OTOMOBİL ÇALDI
Olay yerinde incelemelerde bulunan Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, saldırganın ilk olarak Trebes’e otomobille 15 dakika uzaklıktaki Carcassonne’da bir aracı çaldığını, araçtaki iki kişiden birini öldürdüğünü, diğerini de yaralandığını söyledi. Collomb, saldırganın ardından Carcassone’da polislere düzenlediği saldırıda bir polisi ağır yaraladığını aktardı. Collomb, saldırganın daha sonra Trebes’te ‘Super U’ adlı süpermarkete giderek buradaki kişileri rehin aldığını ve iki kişiyi öldürdüğünü teyit etti.
KAHRAMAN TEĞMEN
Brüksel’deki AB Zirvesi’nde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Her şey bunun bir terör saldırısı olduğunu gösteriyor” dedi. Başbakan Edouard Philippe ise “Ciddi bir durum ile karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.
İçişleri Bakanı Collomb, yaşananları özetle şu şekilde aktardı: “Koşudan dönen bir çevik kuvvet omzundan yaralandı. Terörist süpermarkete girdi, ateş etti. 2 kişi hayatını kaybetti. Olay bu şekilde gerçekleşti. İlk olarak jandarma müdahale ederek rehinelerin bir kısmını çıkartabildi. Bir jandarma teğmenimiz bir rehinenin yerini gönüllü olarak aldı. Bu kahraman ve cesurca hareketi selamlıyorum. Kendisi yaralandı. Teğmen yanında götürdüğü açık telefonu masaya bıraktı ve oradan içeride konuşulanları dinledik, teröristin ateş sesini duyunca da özel tim müdahale edip teröristi öldürdü.”
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