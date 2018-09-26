Fransa’da otobüste tacize ilk kez ceza verildi
Fransa'da Ağustos'ta kadınlara yönelik tacizlere karşı çıkarılan yasa uyarınca, belediye otobüsünde bir kadına sarkıntılık yapan ve kalçasına vuran bir adama üç ay hapis ve 300 Euro para cezası verildi. Yasa kapsamında ilk kez bir kişi cezalandırılıyor.
Görgü tanıklarına göre, Paris'in güneyindeki Draveil'de meydana gelen olayda, sarhoş olduğu belirtilen adam, giyim tarzına laf ettiği 21 yaşındaki kadının kalçasına vurdu ve göğüslerinin güzel olduğunu söyledi.
Bunun üzerine belediye otobüsü şoförü, kapaları kapadı ve polis çağırdı.
Mahkemeye çıkarılan 31 yaşındaki adam kadına yönelik cinsel taciz ve sürücüye saldırıdan ceza aldı.
Yasanın çıkmasına öncülük eden kadın-erkek eşitliğinden sorumlu bakan Marlene Schiappa, Twitter mesajında kararından dolayı mahkemeyi kutladı.
Sokakta sarkıntılık ve laf atma, Portekiz ve Arjantin dahil bazı ülkelerde yasak.
Fransa'da sarkıntılığın yasalarda net bir tanımı olmadığı için mağdurlar şikayetlerinden sonuç alamıyordu.
Bakan Schiappa, yasa tasarısının görüşülmesi sırasında bu düzenlemeyle neyin amaçlandığı sorusunu yanıtlarken bir örnek vermiş ve "Bir adamın bir kadını takip edip 17 kere numarasını istemesi tacizdir" demişti.
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