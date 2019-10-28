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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
28.10.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Fransa'da mutfakta asılı duran tablo açık artırmada 24 milyon euroya satıldı

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Fransa'da mutfakta asılı duran tablo açık artırmada 24 milyon euroya satıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan yaşlı bir kadının duvarında asılı duran tablonun Floransalı ünlü Rönesans öncesi ressamı Cimabue'nin eseri olduğu anlaşıldı ve haftasonu açık artırmada 24 milyon euroya (yaklaşık 153 milyon TL) satılarak yeni bir rekor kırdı.

'İsa ile alay' adlı tablo, 13. Yüzyılda Cimabue'nin benzer Yeni Ahit temalı bir dizi resimden birisi olduğu açıklanmıştı.

Tabloyu yıllardır evinin mutfağında duvarda asılı tutan kadın, tablonun değerlemesini yapmak için uzman kişilere danıştığında gerçeğin ortaya çıktığı belirtiliyor.

Açık artırma öncesinde tablonun 6 milyon euro civarında bir fiyata alıcı bulabileceği tahmin ediliyordu.

Ancak hafta sonu düzenlenen açık artırmada satış fiyatı 24 milyon euro olarak gerçekleşti.

Açık artırmayı gerçekleştiren Acteon Müzayede evi, alıcının kimliğinin gizli tutulduğunu ancak Kuzey Fransa'dan bir kişi olduğunu belirtti.

Müzayede evi açıklamasında ayrıca 24 milyon euroluk nihai fiyatın, bir Orta Çağ dönemi eseri için bugüne kadar verilen en büyük teklif olduğu ve bu alanda bir rekor kırıldığı belirtildi.

Müzayedeci Dominique Le Coent Reuters haber ajansına açıklamasında "Cimabue gibi eşsiz bir ressamın nadir bir eseri piyasaya geldiğinde her tür sürprize hazır olmalısınız" dedi.

24 milyon euroluk eseri yıllarca mutfağında asılı tutan yaşlı kadının da kimliği gizli tutuluyor.

Cimabue'nin aynı resim dizinin diğer iki tablosundan birisi İngiltere'nin başkenti Londra'da Ulusal Galeri'de, diğeri ise ABD'nin New York kentinde Frick Koleksiyonu'nda sergileniyor.

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