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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.04.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Fransa, sınırda yakalanan silahlı vatandaşları nedeniyle zorda

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Fransa, sınırda yakalanan silahlı vatandaşları nedeniyle zorda

Fransa yönetimi, Tunus sınırındaki silahlı Fransız vatandaşlarının Libya Büyükelçiliği koruma ekibi olduğunda ısrar ederken, Tunus makamlarının olaydan haberdar olduğunu öne sürdü.

Tunus Savunma Bakanı Abdulkadir Zubeydi'nin diplomatik pasaport taşıyan 13'ü Fransız toplam 24 silahlı Avrupa vatandaşının iki ayrı grup halinde Libya üzerinden Tunus'a girmeye çalıştığı açıklamasıyla Tunus- Fransa-Libya hattı gerildi.

Paris yönetiminin, 13 Fransız vatandaşının, Libya'daki Fransız büyükelçisini korumakla görevli personeli olduğunda ısrar etmesine rağmen bölge basını Fransız askeri danışmanlarının Garyan kentinde Halife Hafter birliklerine yardım ettiğini yazdı.

Fransa'nın Tunus Büyükelçisi Olivier Poivre d’Arvor da konuya ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı.

Arvor açıklamasında, "Libya'dan Tunus'a girmeye çalışan Fransız vatandaşlarının, Libya'daki Fransız büyükelçisinin koruma ekibi olduğunu belirterek, Tunus makamlarının bu kişilerden alınan silah ve mühimmatları Fransa'ya teslim edeceğini" belirtti.

Fransız vatandaşlarının Libya'da Fransa'nın Trablus Büyükelçisi'ni korumak için kullandığı ekipmanları sınıra getirdiğini savunan Arvor, Fransa'nın Tunus Büyükelçiliğinden bir personelin de sınırda hazır beklediğini aktardı.

Arvor, daha önce Tunus Dışişleri, Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bilgi verildiğini ileri sürerken, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fransa, diplomatik teamüllere ve Tunus'un egemenliğine uygun şekilde hareket etmiştir. Fransa ve Tunus, Libya krizinin çözümünde yan yana hareket etmektedir. Bazı haber organlarıysa, yalan iddialarla asılsız bir kriz yaratmaya çalışmaktadır."

Buna karşın, Tunus makamlarından Fransız büyükelçisinin açıklamasına ilişkin henüz yeni bir yanıt gelmedi.

"FRANSIZLAR ÖNCE SİLAHLARINI TESLİM ETMEYİ REDDETTİ"

Tunus Savunma Bakanı Zubeydi, önceki gün basına yaptığı açıklamada, diplomatik pasaport taşıyan 13'ü Fransız toplam 24 Avrupa vatandaşının iki ayrı grup halinde Libya üzerinden Tunus'a girmeye çalıştığını söylemişti.

Zubeydi, ilk grupta Libya'dan hareket eden iki botla Tunus kara sularına girdiğini tespit ettiklerini, bottaki 11 diplomatik pasaport taşıyan Avrupa vatandaşını Cerbe Adası'na çıktıklarında silahlarıyla teslim aldıklarını duyurmuştu.

Benzer şekilde pazar günü diplomatik pasaportlu 13 Fransız vatandaşının karadan Tunus'a girmeye çalıştığını aktaran Zubeydi, "Tamamı diplomatik pasaport taşıyan 13 Fransız vatandaşı Ras el-Cedir Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Beraberlerinde silah ve mühimmat vardı. İlk başta bunları teslim etmek istemediler. Ancak sonrasında silahsızlanmayı kabul ettiler." diye konuşmuştu.

Ancak Zubeydi, açıklamalarında Fransız makamlarının kendilerini bilgilendirdiğine ilişkin bir detay paylaşmamıştı.

LİBYA'DA UMH, FRANSA İLE ANLAŞMALARI ASKIYA ALDI

Buna karşın, dün basına yansıyan haberlerin ardından Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter'i desteklediği için Fransa ile güvenlik ve eğitim başta olmak üzere birtakım anlaşmaları askıya aldı.

Tunus'tan yayın yapan bir haber sitesi de Libyalı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Fransız askeri danışmanların Halife Hafter'in Trablus'a yönelik askeri operasyonuna destek verdiğini ileri sürdü.

"Tunus Şimdi Ağı" isimli internet sitesi, Fransız askeri danışmanlarının Trablus'a 75 kilometre uzaklıktaki Garyan kentinde bulunduğunu, "insansız askeri hava araçlarıyla inceleme yaparak bu bilgileri Hafter güçlerine aktardığını" yazmıştı.

Öte yandan, Tunus'ta Arapça yayın yapan Şuruk gazetesi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Fransız vatandaşlarının Tunus üzerinden Cezayir'e hareket edeceklerini iddia etmişti.

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya, Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011'den bu yana uluslararası ve bölgesel güçlerin açıktan ya da perde arkasından desteğini alan siyasi gruplarla silahlı uzantılarının mücadelesine sahne oluyor.

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