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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
13.02.2019 - 08:16, Son Güncelleme:

Fransa G7 için sınır kontrollerini yeniden uzatacak

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Fransa G7 için sınır kontrollerini yeniden uzatacak

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, 2015'te yaşanan Paris saldırıları sonrası Schengen'i askıya alarak uygulamaya koydukları sınır kontrollerini, ağustos ayında Biarritz kentinde düzenlenecek G7 Zirvesi'ni kapsayacak şekilde uzatmayı planladıklarını söyledi.

Castaner, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, mayıs ayı itibarıyla sınır kontrollerini ülkenin güneyindeki Biarritz'te 24-26 Ağustos'ta düzenlenecek G7 Zirvesi kapsamında yeniden uzatmak istediklerini belirtti.

Fransa sınır kontrolleri kapsamında, AB üyesi ve Schengen alanında bulunan komşuları arasında normalde serbest geçişin sağlandığı sınırlarında kontroller ve denetimler yapabiliyor.

Sınır kontrolleri daha önce 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

ŞİMDİYE KADAR 6 KEZ UZATILDI

Fransa, 13 Kasım 2015'teki Paris saldırıları sonrasında OHAL ilan etmiş ve sınırlarını serbest geçişe kapatmıştı. Sınır kontrolleri uygulaması ülkede şimdiye kadar 6 kez uzatıldı. OHAL uygulaması ise terörle mücadele ve kamu düzenini sağlamaya yönelik yasal düzenlemelerin ardından geçen yıl kaldırıldı.

Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç de sınır kontrolleri yapıyor. Bu uygulama, terörle mücadelenin yanında düzensiz göçleri engelleme amacıyla yapılıyor.

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