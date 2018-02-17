First Lady'nin hareketi Trump'ı şoke etti

Trump uçaktan inerken Melania Trump'ın elini tutmaya çalışırken Melania Trump elini Trump'tan kurtarıyor. Ve Donald Trump'ın Melania Trump'ın tek parmağını tutabildiği görülüyor.

Trump'ın oğlu Barron yeni doğmuşken porno yıldızı Stormy Daniels ile yasak ilişki yaşadığı iddia ediliyor.

'TRUMP İLE YAŞADIĞIM GECEYİ ANLATMAYA HAZIRIM'

Trump'ın avukatı Michael D. Cohen'in, "Başkan'ı korumak için cebimden 130 bin dolar sus payı verdim" demesinin ardından Stormy Daniels, "Gizlilik sözleşmesini ihlal ettiler. Trump ile yaşadığım geceyi anlatmaya hazırım" dedi.

Uçaktan inerken çiftin yüzünün çok asık olduğu görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın evliyken ilişkiye girdiği iddiaları üzerine Stephanie Clifford, bir açıklama yayımlayarak, "İddia edilen ilişkinin tarafı olması gereken kişilerden her biri, böyle bir ilişkinin varlığını 2006, 2011, 2016, 2017'de yalanladı ve şimdi 2018'de de yalanlıyor. Yalanlamamın sebebi, yurtdışında çıkan tabloid gazetelerin duyurduğu gibi bana 'sus parası' ödenmiş olması değil. Yalanlıyorum, çünkü böyle bir ilişki hiç olmadı" demişti.

Avukat Cohen ise bu paranın ne Trump organizasyonu ne de Trump'ın başkanlık kampanyası için yapılan bağışlardan verilmediğini, kendi cebinden verdiğinin altını çizerek, yaptığının hukuk çerçevesi içinde olduğu açıklamasında bulunmuştu.

Yaşanan bu gelişme üzerine, Stephanie Clifford sessiz kalmadı ve menajeri Gina Rodriguez aracılığıyla açıklamada bulundu. Rodriguez, "Cohen'in Daniels'a sus payı verdiğini söylemesi, sözleşme ihlali anlamına gelir. Şimdi Daniels her şeyi söylemekte özgürdür. Daniels, hikayeyi anlatacak" dedi.

Tüm bu iddiaların ardından Melanie Trump'ın Beyaz Saray'ı terk ettiği iddia edilmişti.

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