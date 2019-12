Finlandiya'da dünyanın en genç başbakanı Sanna Marin göreve başlıyor

34 yaşındaki Sanna Marin'in liderliğini üstlendiği Sosyal Dempkratlar, beş partili koalisyonun en büyük siyasi hareketiydi.

Bu hafta içerisinde göreve başlaması beklenen Marin, aynı zamanda Finlandiya siyasi tarihinin üçüncü kadın Başbakanı oldu.

5,5 milyon nüfuslu Finlandiya'daki sistem, koalisyonun büyük ortağına liderin istifası sonrası yeni bir lider seçme yetkisi veriyor ve seçilen parti lideri başbakanlık görevini de üstleniyor.

Marin'in başbakan olarak göreve başlamasıyla birlikte Finlandiya'daki beş koalisyon ortağının tümünün liderleri kadın olacak.

