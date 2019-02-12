Filipinler'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in güneyinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, 5,1 büyüklüğündeki deprem, Sarangani kentinin 88 kilometre güneydoğusunda ve yerin 48 kilometre altında kaydedildi.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.
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