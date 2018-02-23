Ezidilerin PKK öfkesi! Zorla götürüyorlar

Örgütün ismini kullanmadan imada bulunan Süleyman, "Ezidi kız ve erkek gençlerin silahlı gruplar tarafından Afrin'e gönderilmesini şiddetle kınıyoruz. Bunun kabul edilecek bir tarafı yok." dedi. Sincar'daki PKK, Haşdi Şabi ve yasa dışı grupların bölgelerinden ivedi bir şekilde çıkarılmasını isteyen Süleyman, bunun için başta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi olmak üzere, uluslararası toplumun yardımlarına koşmasını talep etti Süleyman söz konusu silahlı grupların yerine Irak ordusu ve Peşmerge'den oluşan ortak güçlerin Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'da konuşlanması gerekiğini söyledi.



Irak'ın çeşitli bölgelerinden iç göçmen statüsüne düşen Ezidilerin bölgelerine dönememesinden PKK ve diğer silahlı grupları sorumlu tutan Süleyman, "Bu silahlı gruplar, ilçenin istikrarını tehdit ediyor. Ezidiler zorla silah altına alınmak korkusuyla Şengal'e (Sincar) dönmek istemiyor." diye konuştu. Ezidi Ruhani Meclisi, Irak başta olmak üzere dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan Ezidi toplumunu temsil eden yasal bir yapı olarak kabul ediliyor. Ezidiler, bu meclisi dini bir merci kabul edip, burada çıkarılan kararlara uyuyor.



PKK ZORLA AFRİN’E GÖTÜRÜYOR



Sincar'ın eski kaymakamı ve Ezidi Mahma Halil, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla terör örgütü PKK'nın, Irak-Suriye sınırından Afrin'e militan göndermeye başladığını kaydetti. Militanların Afrin'e gönderildiğine ilişkin ellerinde net bilgilerin olduğunu dile getiren Halil, "Şimdiye kadar çok sayıda PKK militanı Şengal'den Irak-Suriye sınır güzergahını kullanarak Afrin'e geçti."dedi.



PKK'nın yıllardır Sincar'da Ezidi gençleri silah altına almaya çalıştığını hatırlatan Halil, bu duruma ilişin Irak merkezi hükümetini sessiz kalmak suçlayıp, PKK ve diğer silahlı grupların bölgedeki eylemlerine son verilmesi için Birleşmiş Milletler ve Irak merkezi hükümetinden yardım çağrılarına herhangi bir yanıt alamadıklarından yakındı.



Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'daki varlığı ve saldırılarına maruz kalan Ezidileri koruma bahanesiyle söz konusu bölgede konuşlanmaya ve yayılmaya başlamıştı. Örügt, farklı isimler altında kendi himayesinde, Ezidi militanlardan oluşan silahlı gruplar kurmuştu.

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