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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mine ÜÇGÜN - Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters
11.11.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

'Evler su altında kalacak'

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'Evler su altında kalacak'

Yokoluş İsyanı adlı çevreci grup pazar günü görenleri şaşkına çeviren bir gösteri düzenledi.

Geçen yıl İngiltere'de kurulan ve dünya çapında örgütlenen Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion), dünyanın birçok kentinde protesto gösterileri düzenlemeye devam ediyor.

Grup pazar günü, iklim değişikliği sebebiyle yükselen deniz seviyelerini protesto etmek için Thames Nehri'nde batan bir evi sahneledi.

Yokoluş İsyanı grubu yaptığı açıklamada, pazar günü erken saatlerde Londra'nın ünlü köprüsü Tower Bridge'in tam önünde batmış olarak gözüken ev için "Hükümete iklim eylemsizliği konusunda bir imdat çağrısı girişimi" ifadelerini kullandı.

Aktivistler, “Evlerimiz, iş yerlerimiz ve ailelerimiz çok büyük risk altında” diyerek İngiltere'nin kuzeyinde devam etmekte olan sel felaketinin bunu büsbütün gösterdiğini belirtti.

Grup ayrıca, “İnsanlar,  dünya çapında ve İngiltere'de yaşamını yitirirken bizler bunu gerçek zamanlı olarak izliyoruz. Biyolojik çeşitlilik kaybını durdurma ve sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için eylemde bulunulmadığı sürece bu trajediler daha da kötüleşmeye başlayacak" açıklamasında bulundu.

Evler su altında kalacak

Aktivistler, küresel deniz seviyelerinin 2100 yılına kadar 1 ile 5 metre arasında yükselebileceğine dair bilimsel tahminlere de dikkat çekti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi 2018 yılında küresel deniz seviyelerinin 1993 yılındaki seviyesinden 81 mm daha yüksek olduğunu bildirdi. 2018 yılı, deniz seviyesinin sürekli artış gösterdiği 7. yıl olarak kaydedildi.

Evi inşa eden Katey Burak ve Rob Higgs yaptıkları açıklamada, "İklim değişikliğinin her birimizi etkilediğine dikkat çekerek yaklaşmakta olan insan yapımı felaketin ciddiyetine ilişkin farkındalığı artırmak istiyoruz" dedi.

Yokoluş İsyanı protestocuları, ekim ayında iki haftalık bir sivil itaatsizlik mücadelesi de dahil olmak üzere İngiltere'nin başkentinde birçok gösteri yapmıştı.

Dünyanın dört bir yanında yaşanan iklim eylemlerinde İngiltere, Hollanda, Avustralya, Yeni Zelanda'de çok sayıda eylemci gözaltına alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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