Eski KKTC başbakanına 3 yolsuzluk dosyası
KKTC’de yaptığı evlilikler ve özel hayatı ile gündem olan eski Başbakanı Hüseyin Özgürgün hakkında 3 yolsuzluk dosyası hazırlandı.
Başsavcılık, ikisi mal beyanı biri de mal varlığındaki artışla ilgili dosyaları milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için meclise gönderdi. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı avukatlarından Dilek Karakuzu ile boşanma sürecinde milyon dolarlık banka hesap hareketleri ortaya çıkan Özgürgün (54), Kıbrıslı ünlü oyuncu ve model İnci Pars ile evlenmiş, bir çocuk sahibi olmuştu.
2016-18 yılları arasında başbakanlık yapan Özgürgün’ün meclise sunduğu mal beyanları ile gerçek mal varlığı arasında farklar bulunması KKTC’de yoğun bir şekilde tartışıldı. Özgürgün geçen yıl başbakanlıktan ayrıldı, ardından günümüzde iktidarda olan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı’nı da kaybetti.
KKTC Başsavcılığı, yolsuzlukla mücadele çerçevesinde Özgürgün aleyhine hazırladığı 3 dosyayı, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle KKTC Meclisi’ne gönderdi. Dosyalarla ilgili mecliste özel bir komite kurulacak ve Özgürgün’ün savunması istenecek. Komite kurulduktan 45 gün sonra raporunu hazırlayacak ve 50 sandalyeli mecliste dokunulmazlığın kaldırılması oylaması yapılacak. KKTC yasalarına göre, meclise gerçeğe aykırı mal beyanında bulunanlar, 15 bin lira para cezası ya da 3 yıl hapis talebiyle yargılanıyor.
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