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    Eski eşini düğününe çağırdı

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 10:03 | Son Güncelleme:

    Prens Harry, Meghan Markle ile 19 Mayıs'ta gerçekleşecek düğününe geçmişte 7 yıl birlikte olduğu Chelsy Davis ve 2 yıl birlikte olduğu Cressida Bonas’ı da çağırdı.  Müstakbel gelin Meghan Markle ise düğüne eski eşini davet etti.

    İngiliz basınına göre, Prens Harry eski sevgililerini, Kraliyetin müstakbel gelini Markle ise eski eşini düğüne davet etme kararı aldı. 

    Tüm dünyanın canlı yayında izlemesi beklenen düğünde dünya siyaset, sanat ve ekonomi dünyasından son derece seçkin davetliler yer alacak. 

    ARKADAŞ KALMAYI BAŞARDILAR 

    İngiltere merkezli magazin sitesi E! News'un haberine göre, prensin geçmişte 7 yıl bir beraberlik yaşadığı Davis ile diğer eski sevgilisi Bonas, düğüne bizzat damat tarafından davet edildi. E! News’a konuşan prensin bir yakını, “Harry, Chelsy ve Cressida ile arkadaş kalmayı başardı, dolayısıyla ikisi de düğüne gelecekler.

    HALKTAN 2 BİN 640 KİŞİ DAVET EDİLDİ

    Prens Harry’nin resmi konutu Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamada, 19 Mayıs’ta Londra’nın batısındaki Windsor Kalesi’nde yapılacak düğüne halktan 2 bin 640 kişinin davet edildiği kaydedildi. 

    Bu davetlilerin gelinle damadın gidiş gelişleri, diğer davetlilerin saraya varışları ve geçit törenini izleyecekleri kaydedilen açıklamada, “Çift, İngiltere’nin dört bir yanından kraliyet temsilcileri tarafından seçilecek, güçlü liderlik göstermiş ve topluma hizmet etmiş 1200 gencin de davetli listesine dahil edilmesini istedi” denildi.

    Etiketler: son dakika , haberler
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