Esad rejimi: Kürtlerle görüşmeleri kestik

Russia Today kanalına, Rusya arabuluculuğunda Şam yönetimiyle Kürt gruplar arasında yürütülen görüşmelerin kesildiğini açıklayan Muallim, “Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memluk, Kamışlı’yı ziyaret ederek Kürtlerle görüşmeler yaptı. Ancak Kürt kardeşlerimizle, istenilen siyasi uzlaşma için sonuç alınamadı. ABD’nin etkisi altında kalan Kürtler çelişkili davranışlarını sürdürüyor” dedi. Terör örgütü YPG’nin ana unsur olduğu SDG ile görüşmeler yapan rejim, 8 Aralık tarihinde, Suriye’nin 2012 anayasası uyarınca ‘öz yönetim’ önerisini gündeme getirmişti.