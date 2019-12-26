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Dünya
26.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Esad rejimi: Kürtlerle görüşmeleri kestik

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Esad rejimi: Kürtlerle görüşmeleri kestik

SURİYE Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Fırat’ın doğusuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Russia Today kanalına, Rusya arabuluculuğunda Şam yönetimiyle Kürt gruplar arasında yürütülen görüşmelerin kesildiğini açıklayan Muallim, “Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memluk, Kamışlı’yı ziyaret ederek Kürtlerle görüşmeler yaptı. Ancak Kürt kardeşlerimizle, istenilen siyasi uzlaşma için sonuç alınamadı. ABD’nin etkisi altında kalan Kürtler çelişkili davranışlarını sürdürüyor” dedi. Terör örgütü YPG’nin ana unsur olduğu SDG ile görüşmeler yapan rejim, 8 Aralık tarihinde, Suriye’nin 2012 anayasası uyarınca ‘öz yönetim’ önerisini gündeme getirmişti.

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