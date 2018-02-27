Esad Putin'i dinlemedi! Ateşkese rağmen tekrar saldırdı

Suriye'de Rusya'nın ilan ettiği beş saatlik ateşkes, isyancıların elindeki Doğu Guta bölgesinde bugün yürürlüğe girdi.

Ancak Esad rejimi, BMGK kararı ve Rusya'nın ateşkes ilanına karşın Doğu Guta'ya saldırdı.

Yaklaşık 350.000 sivil yaşadığı tahmin edilen Doğu Guta'ya gıda ve sağlık malzemelerinin götürülmesi planlanıyor. Ayrıca hastaneye sevk edilmesi gereken Doğu Gutalıların da yine 5 saatlik ateşkes sırasında abluka bölgesinden çıkarılarak hastanelere götürülmesi amaçlanıyor.

Rusya'dan yapılan açıklamada, her gün 5 saat sürecek olan ateşkes kapsamında siviller için bir koridor oluşturulacağı ve Doğu Gutalıların abluka bölgesini terk etmeleri için fırsat verileceği de belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından hafta sonu oylanarak kabul edilen bildiride ise Suriye genelinde 30 günlük acil ateşkes çağrısı yapılmıştı.

30 günlük ateşkesten yana oy kullanan BM Güvenlik Konseyi üyesi Rusya, ateşkesin hayata geçebilmesi için tüm tarafların uygulama koşulları üzerinde mutabakata varmasını istiyor.

Başta ABD olmak üzere Güvenlik Konseyi'nin diğer daimi üyeleri ise ateşkesin derhal uygulamaya geçmesi yönünde çağrılar yapıyor.

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