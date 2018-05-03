Ermenistan’da güpegündüz silahlı banka soygunu: 2 yaralı
Ermenistan başkenti Erivan’da sokak protestolarıyla iyice tırmanan gergin ortama bir de banka soygunu eklendi. Sokak ve meydanların protestoculardan bugün boşalmış olmasını fırsat bilen iki soyguncu, şehir merkezinde yer alan HSBC bankasına silahlı baskın düzenledi. Olayda 2 kişinin yaralandığı ifade ediliyor.
Bankadaki koruma görevlilerinin soygunculara direniş göstermesi üzerine iki el ateş edildiği ve olayda iki kişinin yaralandığı bildirildi. Ermenistan İçişleri Bakanlığı banka soygunuyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı. Görgü tanıkları olayı şöyle anlattı: “Biz yan binadaydık. Birden iki el silah sesi duyduk. Dışarı çıktığımızda birkaç kişi olay yerinden koşarak uzaklaşıyordu. Ben bir kişinin yaralı yattığını gördüm. Ancak ambulanslar olay yerine geldiğinde iki kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını öğrendik.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle