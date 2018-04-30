İranlı kadınlar erkek kılığında maça girdi
Kadınların futbol maçlarına gitmesinin yasak olduğu İran'da 5 kadın, erkek kılığına girerek stadyuma girdi.
Destekledikleri Persepolis futbol takımının maçına giden 5 kadın, takma bıyık ve sakallarla kendilerini gizlerken, maçta çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada yayınladı.
Bu olay nedeniyle gözaltına alınan kadınlar kısa süre sonra serbest bırakıldı.
İran'da daha önce de maçlara erkek kılığında giren kadınlar olmuştu.
İran devleti, kadınlara yönelik yasağı maç ortamlarının kadınlar için uygun olmadığı şeklinde gerekçelendiriyor.
Tahran Belediye Güvenlik Birimi'nin Başkanı Alirıza Adeli, "Kadınlar maçları televizyondan izleyebilir" derken, yasağın "kadınların onurunu korumak için" olduğunu savundu.
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