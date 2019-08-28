Epstein’in intiharında ‘kamera’ skandalı
WashIngton Post gazetesi, ABD’de kısa süre önce hapishanede intihar eden milyarder Jeffrey Epstein’ın öldüğü gece, hücresinin dışındaki bir kameranın görüntülerinin ‘kullanılamaz halde’ olduğunu yazdı.
Epstein’ın ölümünü soruşturan ekibe yakın kaynaklara göre, Epstein’in hücresinin dışındaki bir diğer kameranın çalıştığı ve net görüntüler kaydettiği ifade edilse de diğer kameranın bozuk olmasının yaratacağı etki henüz bilinmiyor. Haberde, ‘bozuk’ olduğu belirtilen görüntünün, Epstein’ın ölümünde ihmal olup olmadığına yönelik soruşturma için önemli olduğu belirtildi. Milyarder Jeffrey Epstein (66), en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Yatırım fonu yöneticisi milyarder Epstein’in, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere’nin York Dükü Prens Andrew gibi isimlerle de yakın arkadaşlığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.York Dükü Andrew, Epstein ile yakınlığı nedeniyle FBI’a ifade vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.
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