Eli hep karnındaydı! Gerçek ortaya çıktı

Avrupa turnesi kapsamında 14 bin kişilik Mercedes Arena’da farklı tarihlerde 5 konser vermesi planlanan Helen Fischer, son anda konserlerini iptal etti. Organizasyon şirketi tarafından yapılan açıklamada, sanatçının geçen hafta salı gününden bu beri hahatsızlandığı ve bu nedenle sahneye çıkamayacağı belirtildi. Hastalığıyla hayranlarını üzen Fischer’in konser biletlerinin ise tümünün satıldığı açıklandı.

HAMİLE DEĞİL, HASTA

Stuttgart’ta verdiği konser sırasında sık sık elini karnına götüren sanatçının hamile olduğu yönünde söylentiler çıkmıştı. Berlin konserlerinin de bu yüzden iptal edildiği yönünde spekülasyonlar yapıldı. Ancak organizasyon şirketinden yapılan açıklamayla hamile söylentilerinin de gerçek olmadığı ortaya çıktı.

İptal edilen konserlerden ikisi mart ayında yapılacak diğer üç konser için ise uygun tarih henüz belinlenmedi.