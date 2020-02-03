SURİYE Milli Ordusu’nun (eski adı Özgür Suriye Ordusu) önceki gün rejim ve terör örgütü PKK/YPG’nin hareketliliği nedeniyle, Halep kırsalı ile El Bab ilçesinin güney ve batı kesimlerine yönelik harekât başlatıp bazı köyleri geri almasına rejim güçleri ve müttefikleri yanıt verdi. Yerel muhalif kaynaklar Rusya’nın cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısından sonra, Fırat Kalkanı harekât bölgesi içinde kalan El Bab kentini savaş uçaklarıyla vurduğunu bildirdi. Bazı kaynaklar, hava saldırısının en az 3 uçakla yapıldığını duyururken, AA muhaliflere ait gözlemevini kaynak göstererek Hmeymim’den kalkan bir Rus savaş uçağının dün sabaha karşı 01.30’da El Bab’da eski sebze hali, Şeyh Duşi Cami ile Türkiye’nin restore ettiği Ulu Cami’nin iki alt sokağını bombalandığı bilgisini geçti. Muhalifler, saldırıda ölenler olduğunu, 6 kişinin de yaralandığını iddia etti. Türk güvenlik kaynakları, El Bab’a hava saldırısı olduğunu teyit etti. Ancak bombardımanı yapan savaş uçaklarının kimliğinin belli olmadığını belirttiler.

İDLİB’DE 14 SİVİL ÖLDÜ





Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Rusya’nın El Bab’ı vurmasıyla ilgili Hürriyet’e, “Rusya’nın Türkiye’nin üzerine geldiği artık bir gerçek. Çok büyük riskler var. Gelişmeler çok bileşenli bir tehdite dönüşme eğilimine girebilir” değerlendirmesi yaptı. Rusya ve rejim güçlerinin İdlib’deki saldırıları da dün devam etti. AFP’nin haberine göre hava saldırılarında 8’i İdlib’in Sarmin yerleşkesinden toplam 14 sivil hayatını kaybetti. Ölenlerin 7’sinin aynı aileden olduğu, aralarında 9 ve 13 yaşlarında iki çocuğun bulunduğu aktarıldı.

Rejim güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) geçici mevzilendiği Maar Hitat bölgesini de ele geçirdi. Böylece TSK’ya ait iki gözlem noktası (Sırman’daki 8 numaralı ve Morik’deki 9 numaralı gözlem noktası) ile bir geçici mevzi rejimin ele geçirdiği bölgeler içinde kaldı. TSK unsurlarına yönelik taciz atışının ise olmadığı bildirildi.

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKIYAT





TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Hatay’ın Suriye sınırına obüs, zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkıyatı sürüyor. TIR’lara yüklü obüsler, komando birlikleri ve mühimmatlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleriyle Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Dün sabah saatlerinden bu yana süren sevkıyatta askeri araç, komando ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerine takviye amaçlı konuşlandırılacağı öğrenildi. - Mehmet KOCACIK / DHA

CAMİDE HASAR OLUŞTU





El Bab ilçe merkezine hava saldırısı yapıldı. Saldırılar sonucu ilçedeki Şeyh Duşi Camisi’nde hasar oluştu.

BİLGİ NOTU: idlib Gerginliği Azaltma bölgesi’ni hedef alan Rusya, rejim ve iran destekli gruplar, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. bombardımanlarda 1800 civarında sivil can verdi.

BM GENEL SEKRETERİ: ÇATIŞMALAR DURMALI

- SURİYE’deki gerilimin tırmanışa geçmesi Birleşmiş Milletler’i (BM) tedirgin etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres önceki gün Suriye’deki tüm taraflara, “Çatışmalar hemen durdurulmalı” çağrısı yaptı. Guterres ayrıca, tüm ilgili taraflardan insan hakları normlarına sadık kalmalarını istedi. -Nerdun HACIOĞLU