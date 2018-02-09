Eğlenceli başladı artık korkuyorlar... Sürekli evlerine paket geliyor

ABD'de yaşayan Gallivan çiftinin başı bedava gelen hediyelerle dertte. Çifte sık sık kimden olduğunu bilmedikleri Amazon paketleri geliyor.

İlk olarak plastik bir vantilatörün geldiğini anlatan Mike Gallivan şimdiye kadar 20 ayrı kutu geldiğini ifade etti. Bluetooth, homarlör, şarj edilebilir köpek tasması gibi ürünlerin bulunduğu paketleri yollayan kişi belli değil.

Massachusetts'te oturan 68 yaşındaki Kelly Gallivan ve 70 yaşındaki eşi Mike Gallivan bu durumdan korkmaya başladı. Emekli çift paketlerin başta eğlenceli olduğunu ancak giderek ürkütücü bir hal aldığını söyledi.

Bu ilk gizemli paket vakası değil. Amazon etiketli paketler Kanada üniversitelerindeki pek çok öğrenci birliğine de gönderilmişti.

İçlerinde seks oyuncaklarından iPod kılıflarına dek pek çok ürün bulunan paketlerin sahibini bulmak için öğrenci işleri başkan yardımcısı Shawn Wiskar yurtlarda kapı kapı dolaştıklarını dahi söylüyor.

Haberin ilk olarak yayımlandığı ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un sahibi olduğu Washington Post gazetesi konuyla ilgili Amazon yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmediğini belirtti.