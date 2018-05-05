Ege Denizi’nde olay
Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türk bandıralı yük gemisi Karmate’nin, dün sabah erken saatlerde Yunan karasuları içinde ve Midilli adasının güneydoğusunda Yunan devriye botu Armatolos’a yaklaşıp hafif şekilde çarptığını ileri sürdü.
Olayda yaralanan olmadığı, önemli maddi hasar da bulunmadığı kaydedilen açıklamada, Türk yük gemisinin, Yunan Armatolos devriye botunun telsizinden yapılan çağrılara cevap vermediği, olaydan sonra ise hızını arttırıp Türk sahillerine doğru uzaklaştığı belirtildi. Yunan medyasında, Savunma Bakanı Panos Kammenos’un olay hakkında Başbakan Aleksis Çipras’a bilgi verdiği ve Yunan Sahil Güvenliği’nin Türk yük gemisinin kaptanının tutuklanmasını isteyeceği iddia edildi. Yunan devriye botunun komutanı görevden alındı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle