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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Dünya
28.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

E-bebek kuşağı

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E-bebek kuşağı

2037 yılından itibaren ebeveynleri dijital ortamda tanışan çocukların nüfusu, anne ve babası sosyal ortamda tanışanları geçecek.

İngiltere’deki Imperial College Business School’un yaptığı bir araştırmaya göre, 2037 yılı itibarıyla ebeveynleri dijital ortamda tanışan çocukların nüfusu, sosyal yaşamda tanışanlara oranla daha fazla olacak. Araştırma, önümüzdeki 10 yılda sadece İngiltere’de doğacak bebeklerin yüzde 40’ının anne ve babasının çöpçatanlık uygulamaları ya da internet sitelerinde tanışmış olacağını öngörüyor. Uzmanlar bu nesli ‘e-bebek jenerasyonu’ olarak tanımlıyor. Araştırmada 2015 ile 2019 tarihleri arasında başlayan ilişkilerin yüzde 32’sinin dijital ortamlar sayesinde alevlendiği belirtiliyor. 2005 ile 2014 yılları arasında ise bu oran yüzde 19’du. Şimdi bilim insanları bu oranın 2030’larda tavan yapacağını ve ilişkilerin ‘yarısının’ internette başlayacağını tahmin ediyor.

19 YILDA 2.6 MİLYON BEBEK

Uzmanlar “Online flörtleşmeye oldukça uygun olan dijital dünya, kişinin kriterlerine uyumlu kişiyle bir araya gelmesini kolaylaştırıyor. 2035 aşkı bulmak ve 21’inci yüzyıl tarzı flörtleşmenin başlaması açısından en etkili sene olacak” ifadelerini kullandı. 2000 yılından itibaren İngiltere’de 2.6 milyon bebeğin anne ve babasının internet üzerinden tanıştığı belirtilen araştırmada, bir çöpçatanlık uygulaması ve İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin doğum kayıtlarından yararlanıldı.

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