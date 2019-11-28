E-bebek kuşağı
2037 yılından itibaren ebeveynleri dijital ortamda tanışan çocukların nüfusu, anne ve babası sosyal ortamda tanışanları geçecek.
İngiltere’deki Imperial College Business School’un yaptığı bir araştırmaya göre, 2037 yılı itibarıyla ebeveynleri dijital ortamda tanışan çocukların nüfusu, sosyal yaşamda tanışanlara oranla daha fazla olacak. Araştırma, önümüzdeki 10 yılda sadece İngiltere’de doğacak bebeklerin yüzde 40’ının anne ve babasının çöpçatanlık uygulamaları ya da internet sitelerinde tanışmış olacağını öngörüyor. Uzmanlar bu nesli ‘e-bebek jenerasyonu’ olarak tanımlıyor. Araştırmada 2015 ile 2019 tarihleri arasında başlayan ilişkilerin yüzde 32’sinin dijital ortamlar sayesinde alevlendiği belirtiliyor. 2005 ile 2014 yılları arasında ise bu oran yüzde 19’du. Şimdi bilim insanları bu oranın 2030’larda tavan yapacağını ve ilişkilerin ‘yarısının’ internette başlayacağını tahmin ediyor.
19 YILDA 2.6 MİLYON BEBEK
Uzmanlar “Online flörtleşmeye oldukça uygun olan dijital dünya, kişinin kriterlerine uyumlu kişiyle bir araya gelmesini kolaylaştırıyor. 2035 aşkı bulmak ve 21’inci yüzyıl tarzı flörtleşmenin başlaması açısından en etkili sene olacak” ifadelerini kullandı. 2000 yılından itibaren İngiltere’de 2.6 milyon bebeğin anne ve babasının internet üzerinden tanıştığı belirtilen araştırmada, bir çöpçatanlık uygulaması ve İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin doğum kayıtlarından yararlanıldı.
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